Brutaler Streit an Tramhaltestelle in München: Mann rammt Kontrahent Messer in Rücken

München - An einer Trambahnhaltestelle in München ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Im Verlauf des Streits zückte einer der beiden ein Messer und stach zu.

Die Münchner Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 12.40 Uhr an einer Trambahnhaltestelle an der Dachauer Straße in der Maxvorstadt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Den Ermittlern zufolge waren zwei Obdachlose im Alter von 46 und 44 Jahren aneinandergeraten. Dabei verletzte der ältere Mann seinen Kontrahenten mit einem Messer schwer am Rücken.

Zeugen alarmierten die Polizei. Der 46-Jährige konnte in einem vor Ort wartenden Linienbus festgenommen werden. Er sollte am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über die Haftfrage entscheidet.

Der 44-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe laut Polizei derzeit nicht.