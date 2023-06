Dreiste Diebe: Luxusuhr in München direkt vom Handgelenk geklaut

München - Einem Mann in Schwabing wurde seine teure Luxusuhr vom Handgelenk weg geklaut. Die Polizei hofft auf die Hilfe aus der Bevölkerung, um den Fall zu klären.

Die Polizei suchte sofort nach dem Uhren-Dieb - doch leider ohne Erfolg. (Symbolbild) © Bildmontage: Peter Kneffel/dpa, akaberka/123RF

Wie die Polizei am Mittwoch mitteile, war der 46-jährige Münchner am Dienstagabend mit seiner Begleiterin in der Haimhauser Straße unterwegs.

Gegen 20.45 Uhr entriss ihm ein unbekannter Täter seine Armbanduhr und flüchtete zu Fuß in Richtung Münchner Freiheit.

Das Stück im Wert von 140.000 Euro wollte der Mann nicht aufgeben - und nahm die Verfolgung des Diebes auf.

Er konnte den Unbekannten einholen, woraufhin es zum Handgemenge kam. Der 46-Jährige ging zu Boden und wurde leicht verletzt.

Der Dieb schwang sich derweil als Sozius auf einen an der Münchner Freiheit wartenden Motorroller und brauste davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Dieb brachte keinen Erfolg. Trotz der Suche mit über zehn Polizeistreifen fehlte vom Täter und seinem Komplizen jede Spur.