Familie wird bei Zugabfahrt getrennt: Vater reagiert sofort - jetzt wird gegen ihn ermittelt

München - Am Mittwochabend wurde eine Familie bei der Abfahrt eines Zuges am Münchner Hauptbahnhof getrennt. Dies veranlasste den Vater zu einer Aktion, die nun Ermittlungen der Bundespolizei nach sich zieht.

Der 51-jährige Vater, der sich mit dem 13-jährigen Sohn im Zug befand, sah seine Frau und seine Tochter am Bahnsteig stehen und betätigte die Notentriegelung an einer Tür, die daraufhin während der Fahrt aufging.

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, befand sich die Schweizer Familie am Mittwoch um kurz vor 19 Uhr am Gleis 28 des Münchner Hauptbahnhofs. Sie stiegen in den bereitstehenden Euro-City-Express (ECE), der sie nach Zürich bringen sollte.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Vater wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Missbrauchs von Notrufen. (Symbolbild) © Bundespolizei

Die Bundespolizei wurde alarmiert und nahm die betroffene Familie mit auf die Wache. Aufgrund der vorschnellen Nutzung der Notentriegelung ohne ersichtlichen Notfall leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie Missbrauchs von Notrufen gegen den Vater ein.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die Familie, die sich auf der Heimreise von ihrem Urlaub befand, wieder entlassen.

Der Vorfall führte zu einer rund 30-minütigen Verspätung des Zuges.

Die Bundespolizei nutzte die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass in Fällen, in denen Gepäck oder Angehörige nach Abfahrt des Zuges am Bahnsteig zurückbleiben, jedoch keine akute Gefahr besteht, sich an das Zugbegleitpersonal zu wenden ist. Dies soll dazu beitragen, ähnliche Zwischenfälle in Zukunft zu verhindern.