Festnahme in München eskaliert! Junger Mann von Polizei angeschossen

München - Bei einem Großeinsatz im Süden von München hat die Polizei auf einen 24-Jährigen geschossen.

In München-Thalkirchen läuft ein größerer Einsatz der Polizei. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, sollte der Mann festgenommen werden.

Dabei sei er mit einem Auto auf die Beamten zugefahren. Ein Polizist machte daraufhin von der Dienstwaffe Gebrauch. Wie viele Schüsse abgegeben wurden, war zunächst unklar.

Die Festnahme stand den Angaben zufolge im Zusammenhang mit dem Rauschgiftmilieu. Daher war die Polizei am Dienstag gegen 15.30 Uhr mit mehreren Kräften in Thalkirchen im Einsatz.

Man gehe derzeit davon aus, dass der Mann nicht lebensgefährlich verletzt worden sei. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.