Gehsteig-Rowdy: Münchner fährt mit Roller auf Fußweg und verletzt Rentner schwer

München - Ein Mann auf einem Tretroller hat einen Fußgänger in der Münchner Altstadt so verletzt, dass dieser ins Krankenhaus musste.

Ein Mann auf einem Roller hat in München einen Fußgänger attackiert. (Symbolbild) © Markus Scholz/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr ein 36-jähriger Münchner am Donnerstagabend mit einem Tretroller vom Marienplatz in Richtung Tal.

An der Kreuzung zum Viktualienmarkt passierte er einem 70-jährigen Fußgänger (ebenfalls aus München) auf dem Gehweg.

Der 70-Jährige war darüber verärgert, dass der junge Mann den Gehweg mit seinem Roller nutzte und machte sich laut bemerkbar.

Daraufhin drehte sich der 36-Jährige um und stieß den Rentner von hinten gegen den Rücken, so die Polizei.

Der Mann stützte und wurde so schwer verletzt, dass er stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Zeugen des Vorfalls verständigten die Polizei, die den 36-Jährigen mit zur Wache nahm.