Gewalttat in München! Mann (35) liegt schwer verletzt in seiner Wohnung

München - Am Wochenende ist es in einer Wohnung in München zu einem folgenschweren Streit gekommen.

Die Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten nach einer Erstversorgung am Ort des Geschehens zur Behandlung in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Polizei der bayerischen Landeshauptstadt am Dienstagmittag mitteilte, hatten Anwohner die Beamten am Samstagabend gegen 22.15 Uhr über die Auseinandersetzung in dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Giesing per Notruf in Kenntnis gesetzt.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den 35 Jahre alten Bewohner der Wohnung auf, der lebensgefährliche Verletzungen aufwies. Der Schwerstverletzte wurde nach einer Erstversorgung zur weiteren Behandlung durch den alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und in dieser unmittelbar notoperiert.

Lebensgefahr besteht aktuell demnach nicht mehr.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 11 der Polizei übernommen. Nach dem bisherigen Kenntnisstand sind die Verletzungen des Mannes durch eine Fremdeinwirkung verursacht worden.