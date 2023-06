Großeinsatz in München: Gruppen gehen mit Waffen aufeinander los

München - Eine Auseinandersetzung zweier Gruppen im Münchner Stadtteil Berg am Laim hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Polizei rückte in der Nacht mit einem Großaufgebot nach Laim aus. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Nach Polizeiangaben war eine der beiden Gruppen in der Donnerstagnacht mit diversen Schlagwerkzeugen bewaffnet. Als die Polizei gegen 0.15 Uhr in der Sad-Schachener-Straße am Ort des Geschehens eintraf, flüchteten die bewaffneten Beteiligten.

Lediglich ein 21-jähriger und ein 24-jähriger Münchner konnten festgehalten werden.

Die Polizei machte keine Angaben, welche Waffen diese beiden möglicherweise bei sich trugen. Aufgrund der unübersichtlichen Lage und aufgeheizten Stimmung wurden mehr als zehn Polizeistreifen an den Tatort geschickt.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung in der Nacht auf Donnerstag sind Teil der Ermittlungen, welche durch das Kommissariat "Jugendtypische Gewalttaten" geführt werden.