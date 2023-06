Jugendlicher von Lederhosen-Träger ins Gesicht gebissen

München - Nachdem ein Jugendlicher an der S-Bahn-Station Hebertshausen von einem Betrunkenen attackiert wurde, sucht die Münchner Bundespolizei Zeugen des Vorfalls.

An der S-Bahn-Haltestelle Hebertshausen kam es zu einem Angreifer auf einen Jugendlichen. © Bundespolizei München

Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, ereignete sich der Fall bereits am 17. Mai an der Haltestelle Hebertshausen.

Den Angaben zufolge wollte der 15-jährige Junge einem Betrunkenen am Bahnsteig helfen und wurde zum Dank von diesem geschlagen und gebissen.

Der unbekannte Mann war gegen 20.30 Uhr mit der S-Bahn in Hebertshausen angekommen und hatte sich am Gleis mehrfach übergeben. Dies beobachtete der Jugendliche zusammen mit seinem 14-jährigen Freund, woraufhin sich der Junge nach dem Befinden des Mannes erkundigte.

Zur Antwort schlug der mit einer Lederhose bekleidete Mann dem 15-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Dadurch ging der Jugendliche zu Boden.

Sein Angreifer warf sich auf ihn und biss ihm sodann im Schläfenbereich ins Gesicht, berichtete die Polizei. Anschließend habe er die Flucht ergriffen.

Durch die Attacke erlitt der Junge eine Kopfprellung, ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma sowie Hautabschürfungen. Um den Fall zu klären, setzten die Ermittler nun auf Zeugenhinweise.