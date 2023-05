Laute Schreie in Unterföhring: 25-Jährige wird Opfer einer versuchten Vergewaltigung

Unterföhring - Eine 25 Jahre alte Frau ist in Unterföhring bei München beinahe vergewaltigt geworden. Die Polizei sucht Zeugen, um den unbekannten Täter ausfindig zu machen.

Der S-Bahnhof in Unerföhring. Bereits hier fiel der Frau der unbekannte Mann auf. (Archiv) © Sven Hoppe/dpa

Wie das Polizeipräsidium München am Dienstag mitteilte, hörten mehrere Anwohner im Bereich Tunnelweg/Feldstraße in Unterföhring gegen 5.30 Uhr am Samstag laute Schreie und wählten den Notruf.

Mehrere Polizeistreifen eilten daraufhin dorthin. Vor Ort trafen sie auf eine 25-Jährige aus dem Landkreis München.

Die Frau erzählte, dass sie mit der S-Bahn aus der Münchner Innenstadt in Unterföhring angekommen und bereits vom Bahnhof an von einem Mann auf ihrem Fußweg verfolgt worden wäre.

Dann hätte er sie auf Englisch angesprochen, gepackt, zu Boden geworfen und versucht, sie zu auszuziehen. Die junge Frau schrie daraufhin laut und begann sich zu wehren.

Als ein Anwohner die Schreie hörte und vom Balkon rief, ergriff der Täter die Flucht.

Die 25-Jährige wurde bei dem Übergriff leicht verletzt.