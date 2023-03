Mann wirft mit Schottersteinen um sich und zeigt Hitlergruß am Hauptbahnhof

München - Vandalismus am Bahnhof in Pasing brachte einen 39-jährigen Mann hinter Gittern.

Die Anzeigetafel am Bahnhof in Dasing wurde durch die Steine zerstört. © Bundespolizei München (2)

Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 39-jährige Kosovare am Montag eine Anzeigetafel der Deutschen Bahn am Bahnsteig zerstört, indem er mehrere Schottersteine auf sie warf.

Gegen 22.15 war er ins Gleis gestiegen und hatte sich von dort mehrere Steine geholt. Diese schleuderte er anschließend auf die Anzeigetafel.

Zeugen seiner Tat alarmierten die Polizei. Die bemerkten dann auf der Wache am Münchner Hauptbahnhof, dass sich der Mann seit fast einem Jahr unerlaubt in Deutschland aufhielt.

Außerdem zeigte der 39-Jährige den Beamten während der polizeilichen Maßnahmen den Hitlergruß. Ein Richter ordnete später Untersuchungshaft für den Mann an.