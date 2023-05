Massenschlägerei rivalisierender Fußballfans in Sendling! Polizei im Großeinsatz

München - Großeinsatz in München ! Eine Massenschlägerei von rivalisierenden Fangruppierungen zweier Fußballvereine hat im Stadtteil Sendling am Sonntagabend die Polizei auf den Plan gerufen.

Die Münchner Polizei war am Sonntagabend mit mehreren Streifenbesatzungen in die Implerstraße in Sendling ausgerückt. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa

Wie die Beamten am Montagmittag zu dem Vorfall mitteilten, waren am Vorabend gegen 22.15 Uhr bei der Einsatzzentrale mehrere Mitteilungen über eine Auseinandersetzung zwischen einer Vielzahl an Personen im Bereich der Implerstraße eingegangen.

Vor Ort konnten die Streifen feststellen, dass sich zwei Gruppen mit jeweils rund 40 Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung getroffen hatten.

Viele der Beteiligten waren demnach maskiert, einige hatten Schlagwerkzeuge bei sich. Nach einer kurzen Auseinandersetzung hatte sich eine der Gruppen bereits vom Ort des Geschehens entfernt.

Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung gelang es den Beamten aber dennoch, zahlreiche Personen zu kontrollieren, die vermutlich zuvor an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen waren.



Die weiteren Ermittlungen, die unter anderem wegen Landfriedensbruchs geführt werden, hat das Kommissariat 23 der Kriminalpolizei übernommen. Die Beamten bitten im Zusammenhang mit diesen um die Hilfe der Bevölkerung.