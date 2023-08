Messerattacke im Münchner Hauptbahnhof: 29-Jähriger festgenommen

München - Ein schockierender Vorfall ereignete sich am Mittwochvormittag im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs München : Ein 29-Jähriger griff einen 34 Jahre alten Mann mit einem Messer an. Zuvor hatte der Angreifer eine 54-Jährige bespuckt und bedroht. Dank schneller Videoauswertung und einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 29-Jährige noch in Tatortnähe festgenommen werden.

Der Angreifer konnte kurze Zeit nach der Tat festgenommen werden. (Symbolbild) © Bundespolizei

Gegen 11.20 Uhr gerieten in einer Geldwechselstube im Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofs zunächst ein 34-Jähriger und eine 54-jährige Frau in Streit, als plötzlich ein unbeteiligter 29-Jähriger einschritt. Der Mann spuckte in Richtung der Frau und bedrohte sie. Das teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.



Nachdem der 29-Jährige das Geschäft verlassen hatte, lauerte er dem 34-jährigen Mann auf. Als dieser nachkam, konfrontierte der 29-Jährige ihn aggressiv, beleidigte ihn und zog dann ein Taschenmesser mit einer Klingenlänge von sechs Zentimetern heraus. Mit Stichbewegungen drohte er dem 34-Jährigen mit dem Messer.

"Der Angegriffene wich zurück, zog plötzlich aus dem Hosengürtel am Rücken einen Hammer. Diesen setzte er aber nur ein, um Messerangriffen auszuweichen", so die Beamten.

Als der 34-Jährige stürzte, versuchte der Angreifer mit Füßen nach ihm zu treten. Anschließend flüchtete der 29-Jährige.