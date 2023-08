Mit ihren Kindern (3 und 8) an Bord: Mutter rast mit 179 km/h durch Tunnel und baut Unfall

München - Mit 179 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 60 Stundenkilometer ist eine Frau durch den Trappentreutunnel in München gerast und hat einen Unfall verursacht. Ihre Kinder im Alter von drei und acht Jahren saßen dabei mit im Auto.

Die Frau war viel zu schnell in dem Tunnel unterwegs und verlor die Kontrolle über ihren Wagen. (Symbolbild) © pretty1pictures/123RF

Wie die Münchner Polizei am Dienstag mitteilte, kam die 38-Jährige mit ihrem Toyota am vergangenen Mittwoch im Trappentreutunnel im Westend von der Fahrbahn ab und schrammte über 160 Meter am Randstein und der Leitplanke entlang.

Die Mutter und ihre beiden Kinder blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.

Eine anschließende Auswertung der Videoaufnahmen im Tunnel ergab, dass die Frau mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen war. Ein Gutachten kam zum Schluss, dass die Frau, nach Abzug der Toleranz, mit 179 Stundenkilometern durch den Tunnel gerast war. An der Stelle gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 60.

Die 38 Jahre alte Mutter erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 1600 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.