Nach Bahn-Chaos in München: Polizei ermittelt gegen Baggerfahrer (25)

Nach dem Bahnchaos am Münchner Hauptbahnhof ermittelt die Bundespolizei gegen einen 25 Jahre alten Baggerfahrer.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Nachdem ein von einem Bagger bei Bauarbeiten verursachter Oberleitungsschaden in Laim den Nah- und Fernverkehr in München am Donnerstag nahezu zum Erliegen gebracht hat, laufen gegen einen 25 Jahre alten Baggerfahrer Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Ein 25-jähriger Baggerfahrer ist bei den Ermittlungen zum Bahn-Chaos vom Donnerstag in den Fokus gerückt. © Bundespolizei Das teilte die Münchner Bundespolizei am Freitag mit. Ersten Ermittlungen zufolge geriet ein Bagger gegen 11.05 Uhr am Donnerstag auf einer Baustelle zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke in Laim mit dem Arm in eine Oberleitung und riss diese ab. Die Oberleitung fiel anschließend auf eine S2 in Fahrtrichtung Leuchtenbergring, in der sich etwa 350 Menschen befanden. Die Bahn musste evakuiert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der 25-Jährige führte in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen am Bahnsteig 2 des S-Bahnhofs Laim am Donnerstag Tiefbauarbeiten durch. Laut Bundespolizei geriet er mit dem Auslegearm des Baggers an die Oberleitung, als er Schotter wegschaufelte.