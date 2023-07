München: Rücksichtsloser Radler rammt Mädchen (10, 11) und fährt einfach davon

München - Was für ein rücksichtsloses Verhalten! Ein Fahrradfahrer hat in München zwei Schülerinnen im Alter von zehn und elf Jahren gerammt und ist anschließend einfach weitergefahren, obwohl die Mädchen anfingen, zu schreien und zu weinen. Die Polizei sucht Zeugen, um den Radler ausfindig zu machen.

Ein Fahrradfahrer hat in München zwei Mädchen verletzt und ist anschließend davongefahren. (Symbolbild) © Lennart Preiss/dpa

Wie die Münchner Polizei am Sonntag mitteilte, warteten die Kinder am Freitag gegen 11 Uhr an einer Fußgängerampel in der Nymphenburger Straße in Neuhausen. Als die Ampel auf Grün sprang, wollten die Mädchen die Straße zur Lazarettstraße hin überqueren.

Plötzlich kam ein Fahrradfahrer, der stadteinwärts auf dem Radweg der Nymphenburger Straße unterwegs war, und versuchte, sich zwischen den beiden Schülerinnen hindurchzuschlängeln.

Dabei rammte er die Kinder mit seinem Lenker. Laut Polizei fingen die Mädchen an, zu schreien und zu weinen, doch der Radler fuhr einfach weiter.

Demnach wurden die Mädchen bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Gegen den unbekannten Fahrradfahrer wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Täterbeschreibung der Polizei: