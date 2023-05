Polizei sucht Täter und Retter: Passanten verhindern nach Volksfestbesuch wohl Vergewaltigung

Nach dem Volksfest wurde eine Frau von zwei Männern angegriffen und Opfer eines sexuellen Übergriffs. (Symbolbild) © 123RF/Iakov Filimonov

In der Nacht zum Sonntag wurde eine Frau nach einem Volksfestbesuch zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr Opfer eines sexuellen Übergriffs. Sie war in diesem Zeitraum zu Fuß von der Mai Wiesn Burghausen in Richtung Marktler Straße unterwegs. Das meldete das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Montag.

"Nach den Angaben der Frau sei sie hinter dem Bürgerhaus an der Stadtparkseite im Bereich der Wasserspiele von zwei unbekannten Männern angesprochen worden", heißt es in der Mitteilung der Beamten. "Kurze Zeit später kam es von einem der beiden Männer zu einem sexuellen Übergriff auf die Frau."

Die Angegriffene erhielt jedoch plötzlich Unterstützung: "Zwei bislang ebenfalls unbekannte Zeugen befanden sich in der Nähe des Tatortes, konnten Einschreiten und dadurch möglicherweise schlimmeres verhindern."

Die Frau blieb unverletzt und erstattete noch am selben Abend Anzeige. Das zuständige Fachkommissariat für Sexualdelikte ermittelt.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nicht nur nach den beiden Tätern, sondern auch nach den beiden Rettern, sowie weiteren möglichen Zeugen.