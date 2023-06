Polizeieinsatz auf Orleansplatz: Mann mit Waffe sorgt in München für Aufregung!

München - Aufregung in Haidhausen! Ein Mann (21) mit einer Waffe hat auf dem Orleansplatz im Münchner Stadtteil für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Die Beamten waren den Angaben zufolge am Freitagvormittag gegen 10.40 Uhr von mehreren Zeugen per Notruf darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass sich im Bereich des Orleansplatzes eine Person mit einer Schusswaffe befindet.

Aufgrund der unklaren Bedrohungslage vor Ort wurden unmittelbar mehrere Streifen entsandt.

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München ausfindig gemacht werden. Er hatte eine Schreckschusswaffe bei sich, die von Beamten sichergestellt wurde.



Da der Mann eine leichte Kopfverletzung aufwies, wurde er erst in einem Münchner Krankenhaus medizinisch versorgt und im Anschluss daran in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.