Mann mit Waffe ruft Polizei auf Plan: Mehr als 20 Streifen eilen zum Einsatzort!

Gräfelfing - Erschreckender Zwischenfall im Landkreis München ! In Gräfelfing hat ein Anwohner (42) den Notruf gewählt, nachdem er einen Nachbarn mit einer Waffe aus dem Fenster von dessen Wohnung hatte zielen sehen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/dpa

Wie die Polizei am Dienstag entsprechend mitteilte, hatte sich der Vorfall bereits am Abend des Vortags gegen 20.15 Uhr abgespielt. Demnach wurden in Folge des Anrufs aufgrund der unklaren Situation mehr als 20 Streifenbesatzungen losgeschickt.

Am Einsatzort eingetroffen konnten die Beamten glücklicherweise schnell feststellen, dass keinerlei Bedrohungslage vorlag. Der den Angaben zufolge alkoholisierte 41-jährige Verdächtige wurde von der Polizei im Flur des Hauses liegend angetroffen.

Zuvor hatte er versucht, gewaltsam in mehrere Wohnungen des Anwesens einzudringen, war dabei mit einem anderen Bewohner in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt und von diesem letztendlich auch zu Boden geschlagen worden.

Die Beamten durchsuchten im Anschluss noch die Wohnung des betrunkenen 41-Jährigen, in welcher gleich mehrere erlaubnisfreie Waffen fest- und von den Einsatzkräften sichergestellt werden konnten.