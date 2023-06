Schockierender Vorfall: Jugendliche tun so, als würden sie Mädchen (12) vergewaltigen

Die Münchner Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung gegen vier Jugendliche. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten Anwohner einer Wohnanlage in Obersendling die Tat gefilmt und am 12. April den Ermittlern übergeben.

Ein weiteres Video sei auch über die sozialen Medien verbreitet worden.

Vier Jungen hätten "Tathandlungen angedeutet", die an eine Gruppenvergewaltigung erinnern, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag und sprach von "Erniedrigungshandlungen". Es sei wohl darum gegangen, das gezeigte Mädchen zu demütigen und zu schikanieren.

Ermittlungen ergaben, dass sich der Vorfall am 10. April abgespielt hatte. Das betroffene zwölfjährige Mädchen konnte ausfindig gemacht und befragt werden.

Dabei wurde bekannt, dass ein Jugendlicher (16) zuvor unter Vorhalt eines Taschenmessers Bargeld von der Zwölfjährigen erpresst hatte.

Sie habe aber kein Geld dabeigehabt und ihm darum auch nichts gegeben, sagte der Polizeisprecher.