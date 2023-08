Kinder in Münchner Kino missbraucht! Polizei nimmt Verdächtigen fest

München - Schlimme Vorfälle im Mathäser Filmpalast in München ! Drei Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren sollen von einem Mann (49) sexuell missbraucht worden sein. Jener konnte im Zuge einer Fahndung festgenommen werden.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter (49) im Rahmen einer Fahndung am heutigen Dienstag in München festnehmen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei der Landeshauptstadt am 3. August mitgeteilt hatte, sollen sich die Taten im März im Kinokomplex in der Bayerstraße ereignet haben.

Im ersten Fall befand sich demnach ein damals 13 Jahre altes Mädchen am 4. März zwischen 18.40 Uhr und 18.45 Uhr während einer Vorstellung alleine in einem der dortigen Säle, als plötzlich ein Mann auf einem der leeren Sitze direkt neben ihr Platz nahm.

Im Anschluss nahm dieser den Angaben zufolge unvermittelt sexuelle Handlung an sich selbst vor.

Die 13-Jährige entfernte sich von dem Fremden und setzte sich auf einen anderen Sitz, der Unbekannte flüchtete aus dem Kinosaal. Zu Hause vertraute sich das Mädchen dann einem Familienangehörigen an.

Bei dem zweiten Zwischenfall, der sich am 18. März zwischen 17.15 Uhr und 18 Uhr abspielte, befanden sich eine Zwölfjährige und ein 13 Jahre altes Mädchen während einer Vorstellung in einem der Säle des Kinokomplexes. Erneut setzte sich der Mann auf einen freien Sitzplatz neben die arglosen Kinder. Auch diesmal nahm er nach kurzer Zeit sexuelle Handlungen an sich vor.

Als die Mädchen dies bemerkten, flüchtete der Täter wieder aus dem Kinosaal. Trotz der Tatsache, dass die Kinder das Geschehene unverzüglich bei Mitarbeitern des Kinos gemeldet hatten, konnte er einmal mehr unerkannt entkommen.