Sexueller Übergriff in Münchner Bad: Junge Frauen von Jugendlichen belästigt

München - In einem Bad in München ist es zu sexuellen Übergriffen auf eine 18-Jährige und eine 21-Jährige gekommen.

Zwei junge Frauen wurden in einem Münchner Bad sexuell belästigt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befanden sich die Freundinnen am Mittwoch gegen 18.10 Uhr in einer Badeanstalt in Pasing.

Demnach wurden sie während ihres Besuchs von einem 15-Jährigen und einem 17-Jährigen "sexuell motiviert durch Berührungen belästigt".

Die beiden Frauen informierten den Bademeister, der wiederum die Polizei rief. Bis zum Eintreffen der Beamten wurden die beiden Tatverdächtigen vom Sicherheitsdienst festgehalten.

Nach erfolgter Sachbearbeitung wurden die Jugendlichen wieder entlassen.