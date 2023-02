Unbekannter will Mädchen aus Unterricht mitnehmen! Polizei gibt Personenbeschreibung bekannt

Straubing - Im Fall des unbekannten Mannes, der am Montag ein fremdes Kind von einer Schule im Straubinger Stadtkern mitnehmen wollte, bestätigte die Polizei nun weitere Einzelheiten.

"Der unbekannte Mann konnte gegen 11.15 Uhr von einer Schulmitarbeiterin in der Schule angetroffen werden. Eine Befragung des Mannes ergab, dass er im Auftrag eines Vaters eine Schülerin abholen wollte", gab das Polizeipräsidium Niederbayern am Mittwochnachmittag bekannt.

Mit dieser Nachricht werden in Chatgruppen Eltern auf den Fall aufmerksam gemacht. Die Polizei warnt jedoch vor eigenhändigen "Fahndungsaufrufen". © Screenshot/WhatsApp/privat

Die Polizei hofft nun, mit einer Personenbeschreibung Rückschlüsse auf den Mann zu erhalten:

etwa 1,85 m groß



normale körperliche Statur



dunkle Mütze



gelb-beiger Anorak und Jeans



er deutsch gesprochen haben



Aufgrund der Tatsache, dass sie die Meldung bereits auch in den Messenger-Diensten verbreitet, bittet die Polizei um besonnenes Verhalten.

"Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert, Abstand vor eigenhändigen 'Fahndungsaufrufen' in sozialen Netzwerken, Chatgruppen etc. zu nehmen. Hier haben Sie weder den Verbreitungsgrad noch den Inhalt weiterer Verbreitungsnachrichten in der Hand", heißt es.

"Wenden Sie sich bei verdächtigen Wahrnehmungen bzw. Vorfällen jederzeit an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle."

Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums am Mittwoch gegenüber TAG24 bestätigte, sei noch unklar, ob der Mann tatsächlich böse Absichten gehabt hatte. Ein mögliches Szenario wäre auch, dass der Unbekannte an der falschen Schule gewesen ist.

Die Polizei möchte für die Ermittlungen alle Optionen in Betracht ziehen. Am Mittwoch wurden eine Personenbeschreibung und offizielle Details zu dem Vorfall veröffentlicht.