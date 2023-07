Zug-Notbremsung in München: Polizeibekannter Mann läuft auf Gleisen

München - Weil ein polizeibekannter und offenbar unter Drogen stehender Mann auf den Gleisen umherlief, musste ein Zug in München notbremsen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, kam es am Montagabend um etwa 18.15 Uhr im Bereich des S-Bahnhofs Laim zu dem Vorfall. Der Lokführer einer Regionalbahn nach Buchloe/Kempten bemerkte den 48-Jährigen auf der Strecke zwischen Pasing und Laim und gab einen Achtungspfiff ab.

Daraufhin setzte sich der Mann in das Nebengleis. Nur einen Meter hinter dem vorherigen Standort des Gleisläufers blieb der Regionalzug stehen. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

Warum er auf den Gleisen umherlief, konnte der 48-Jährige den Angaben zufolge nicht schlüssig erklären. Eine suizidale Absicht konnte der Bundespolizei zufolge jedoch ausgeschlossen werden.

Weil der Mann deutliche Symptome von hohem Drogenkonsum zeigte, wurde er auf eine Intensivstation gebracht. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Der 48-Jährige war in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Nun wird gegen ihn wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.