Auto geht in Münchner Tunnel in Flammen auf: Ein Mensch verletzt, Mittlerer Ring lahmgelegt

München - Ein Auto ist am Montagmorgen im Münchner Richard-Strauss-Tunnel im Stadtteil Berg am Laim in Brand geraten. Eine Person wurde verletzt. Der Einsatz führte zu Verkehrsbehinderungen am Mittleren Ring.

Die Feuerwehr konnte das Auto löschen. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Zunächst hatte er vom Innsbrucker-Ring-Tunnel gesprochen, ein Feuerwehrsprecher korrigierte dies anschließend.

Vorbeifahrende berichteten von Flammen, dichtem Rauch und einem beißenden Geruch in der Luft. Rund um den Leuchtenbergring seien zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

Ein Mensch wurde nach ersten Erkenntnissen verletzt. Seine Identität und die Schwere der Verletzungen waren aber zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte.

Kurz vor 9 Uhr war das brennende Fahrzeug gelöscht. Die Tunnelsperrung führte jedoch zu erheblichen Verkehrsproblemen. Die Polizei sperrte die gesamte Tunnelkette vom Effner- bis zum Leuchtenbergring-Tunnel.