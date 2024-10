27.10.2024 14:52 Feuer versperrt Fluchtweg! Familie rettet sich auf Balkon

Von Jan Höfling

München - Großeinsatz für die Feuerwehr im Münchner Stadtteil Berg am Laim! Ein Brand in einer Wohnung in der Rottalstraße hat die Retter auf den Plan gerufen. Eine Familie konnte sich gerade noch auf den Balkon retten. Die Münchner Feuerwehr hatte am heutigen Sonntagvormittag im Stadtteil Berg am Laim alle Hände voll zu tun. © Berufsfeuerwehr München Wie die Feuerwehr am heutigen Sonntagmittag mitteilte, hatten am Vormittag um kurz nach 10 Uhr mehrere besorgte Anrufer der Integrierten Leitstelle das Feuer in dem Mehrfamilienhaus gemeldet. Sofort wurden zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge und Rettungsdiensteinheiten zur Einsatzstelle geschickt. Dort angekommen, entdeckte die Besatzung eines Rettungswagens die Familienmitglieder, die sich in höchster Not auf den Balkon im vierten Stock des Gebäudes gerettet hatten. Aufgrund des Feuers war eine Flucht durch die Wohnung für sie unmöglich. München Feuerwehreinsatz Gasleitung angebohrt: Mehrere Häuser in München evakuiert Mithilfe einer Drehleiter gelang es den Kräften, die Familie zu retten. Die Mutter und ihr vier Jahre alter Sohn wurden nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Vater und Tochter konnten sich mit dem Auto eigenständig in die Klinik begeben. Münchner Feuerwehr kann Brand im Stadtteil Berg am Laim löschen, Polizei ermittelt zur Ursache Während die Verletzten versorgt wurden, konnte ein Trupp der Feuerwehr unter Atemschutz den Brandherd ausfindig machen und die Einrichtungsgegenstände in der Küche löschen, weitere Feuerwehrleute kontrollierten die umliegenden Wohnungen. Der entstandene Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München