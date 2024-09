07.09.2024 21:15 Großeinsatz in München! Brand in Hochhaus

In der Buchloer Straße in München hat am Samstag ein Hochhaus gebrannt.

München - Feuerwehreinsatz in München-Forstenried! In einem Hochhaus war ein Dachstuhlbrand ausgebrochen. Im unbewohnten Dach des Gebäudes war das Feuer ausgebrochen. © Feuerwehr München Flammen schlugen bereits aus dem Gebäude, als die Einsatzkräfte gegen 16 Uhr in der Buchloer Straße eintrafen, berichtet die Münchner Feuerwehr am Samstagabend. Dichter Rauch drang aus dem Dach, dem Teil des Hauses, wo niemand wohnt. Allerdings mussten die Bewohner der acht Stockwerke evakuiert werden. Sie kamen allesamt unverletzt ins Freie. Während Feuerwehrleute unter Atemschutz ins Gebäude eindrangen, wurden gegen die Flammen mit Wasser und Schaum vorgegangen. Zwei Drehleitern, eine Hubrettungsbühne sowie Rettungssägen kamen zum Einsatz. Dabei machten sommerliche Temperaturen den Einsatzkräften zu schaffen. Auch eine Hubrettungsbühne kam zum Einsatz. © Feuerwehr München Ein Feuermann erlitt wegen der Hitze Kreislaufprobleme und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Rund 150 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Titelfoto: Feuerwehr München