28.02.2023 11:13 Hoher Schaden bei Brand in München: Wohnung nach Feuer unbewohnbar

In München ist es am Montag zu einem Brand in einer Wohnung in der Implerstraße in Sendling gekommen. Es entstand ein hoher Schaden.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Bei einem Wohnungsbrand in München ist ein hoher Schaden entstanden. Die Feuerwehr löschte den Brand über eine Drehleiter. © Branddirektion München Wie die Münchner Feuerwehr am Dienstag mitteilte, alarmierte ein Anwohner des Mehrfamilienhauses in der Implerstraße am Montag gegen 15.44 Uhr die Retter. Als die Feuerwehr am Einsatzort in Sendling eintraf, schlug bereits Rauch aus einem Fenster der betroffenen Wohnung im zweiten Stock. Nach einer knappen halben Stunde hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Die Wohnung ist jedoch aktuell nicht bewohnbar. München Feuerwehreinsatz Großeinsatz mit 250 Rettern in der Nacht: Über 100 Bewohner wegen Feuer evakuiert Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Laut Feuerwehr entstand ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Branddirektion München