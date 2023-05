Rauchsäule über München: Golf geht plötzlich in Flammen auf

Der brennende Golf drohte, die nahe Hecke in der Altenastraße zu entzünden. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Einsatzkräfte am Dienstag mitteilten, war am Montagnachmittag in der Altenastraße ein VW Golf ausgebrannt und drohte, eine Hecke in Brand zu setzen.

Die Besitzerin hatte den Angaben zufolge zuvor einen ungewöhnlichen Geruch im Auto bemerkt, sich darüber aber keine größeren Gedanken gemacht.

Sie stellte den Golf IV an der Straße ab und ging nach Hause. Dass das Auto wenig später in Flammen aufging, bemerkte eine Nachbarin.

Erst die von ihr alarmierte Feuerwehr informierte die Halterin über ihr brennendes Auto.

Die Feuerwehr löschte das Auto und schützte die angrenzende Hecke davor, ebenfalls Feuer zu fangen.