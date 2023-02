24.02.2023 18:09 Wohnhaus in Flammen: Passanten alarmieren Notruf, Anwohner fliehen vor Feuer

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Ansbach ist am Freitagnachmittag ein hoher fünfstelliger Sachschaden entstanden. Zeugen entdeckten die Flammen.

Von Marco Schimpfhauser

Ansbach - Am Freitagnachmittag ist in einem Mehrfamilienhaus in der Brauhausstraße im mittelfränkischen Ansbach ein Feuer ausgebrochen. Aufmerksame Passanten entdeckten die offenen Flammen im Gebäude und alarmierten die Feuerwehr. © vifogra / Zahn Gegen 14.05 Uhr informierten aufmerksame Passanten die Einsatzkräfte. "Bei Eintreffen der alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Ansbach und der Kräfte der Ansbacher Feuerwehr, stellten diese neben dichtem Rauch bereits offene Flammen im Gebäude fest", heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken. "Die Bewohner des Anwesens konnten sich zwischenzeitlich unverletzt in Sicherheit begeben." Die eingesetzte Feuerwehr konnte durch das schnelle Eingreifen verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. "Dennoch wurde eine Wohnung des Anwesens stark beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden in einer hohen fünfstelligen Summe." Wie es zu dem Feuer kam, ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: vifogra / Zahn