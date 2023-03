Reisende aufgepasst: Streik hat begonnen! Am Münchner Flughafen geht zwei Tage nichts

Der Flughafen München ist am Sonntag (26. März) und Montag (27. März) nahezu komplett lahmgelegt. Reisende müssen umplanen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am frühen Sonntag in der Landeshauptstadt. Am 26. und 27. März kann kein regulärer Passagier- und Frachtverkehr am Münchner Airport stattfinden.

Für voraussichtlich insgesamt rund 200.000 (!) Fluggäste bedeutet das, dass sie den zweitgrößten Flughafen Deutschlands sowohl am Sonntag als auch am Montag entgegen ihrer ursprünglichen Reisepläne entsprechend nicht nutzen können.

Der normale Flugbetrieb wird wegen des Verdi-Warnstreiks in der Gepäckabfertigung und bei den Sicherheitsdiensten an beiden Tagen ausgesetzt.

Betroffen sind Angaben der Flughafengesellschaft zufolge insgesamt mehr als 1500 Verbindungen - für den Sonntag waren 737 Starts und Landungen geplant, am Montag sogar deren 772. Humanitäre Flüge sind im Notbetrieb allerdings noch möglich.



Passagiere, die eine Flugreise von oder nach München geplant haben, sollen mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung treten.



Der Flughafen riet darüber hinaus davon ab, an einem der beiden Tage trotz des Warnstreiks zum Flughafen zu fahren.