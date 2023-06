Great Scott! Michael J. Fox erhält Auszeichnung auf Münchner Start-up-Festival

Vom Hollywood-Star zum Parkinson-Bekämpfer: Michael J. Fox (61) hat seine Erkrankung als Motivation verstanden, die Forschung auf diesem Gebiet voran zu bringen. © Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Den internationalen Durchbruch schaffte der 61-Jährige Mitte der 1980er in seiner Rolle als Marty McFly in der Zeitreise-Kultreihe "Zurück in die Zukunft".

Jedoch wird ihm dieser Preis nicht für seine popkulturellen Leistungen verliehen, sondern für seinen Werdegang abseits der Kameras, der "voller Mut und Optimismus" sei und laut Festival "Millionen Menschen weltweit inspiriert" habe.

Hintergrund: 1991, auf dem Höhepunkt seiner Schauspielkarriere, erkrankte Fox an Parkinson. Viele Jahre versuchte er, die Erkrankung zu verbergen, bis er sich 1998 öffentlich dazu bekannte.

"Er entschied sich, sich nicht selbst zu bemitleiden, sondern setzte er sich für die Parkinson-Forschung ein und gründete die Michael J. Fox Foundation." Inzwischen gibt es keine andere private Stiftung, die mehr Geld in die Erforschung dieser Krankheit steckt, als diese.

Mehr als 1,75 Milliarden Dollar seien bislang allein durch die "Michael J. Fox Foundation" in die Parkinson-Forschung investiert worden.