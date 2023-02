Helau Müll: Straßenreinigung streikt zum Fasching in München

Bayerns Narren feiern wieder. In München könnten Konfetti und Kamellen länger liegen bleiben.

München - Zwei Jahre fiel der Fasching vielerorts aus, nun feiern Bayerns Narren wieder. In München wollen am Dienstag um 11 Uhr erstmals wieder die Marktweiber am Viktualienmarkt tanzen. Konfetti und Kamellen könnten hier länger liegen bleiben.

Leere Flaschen liegen 2022 am Viktualienmarkt am Faschingsdienstag nach dem Tanz der Marktweiber um einem Baum herum. In diesem Jahr dürfen sie länger liegen bleiben. © Felix Hörhager/dpa Der traditionelle Höhepunkt des Faschings in der Landeshauptstadt geht auf den Beginn des 19. Jahrhunderts zurück. Die Damen von Obst-, Gemüse-, Käse- oder Brotzeitstandl sorgen mit Tanzeinlagen zu bekannten Hits für gute Laune. Zudem feiern die Münchner in der Altstadt unter dem Motto "München narrisch" - am Dienstag ist Endspurt der dreitägigen Fete. Dabei dürfte in München nach dem Treiben Unrat, Konfetti und Kamellen auf den Straßen bleiben. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Straßenreinigung just am Faschingsdienstag und Aschermittwoch zum Warnstreik aufgerufen. München Keine Flüge! Warnstreik am Flughafen München Die Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst gehen am Mittwoch und Donnerstag weiter. Mit dem Streik zum Faschingshöhepunkt solle sichtbar werden, was es bedeuten würde, wenn es die Straßenreinigung nicht gäbe, erläuterte Verdi. Die Mitarbeiter seien in den untersten Einkommensgruppen und verdienten entsprechend wenig. Ihre Arbeit werde im Alltag aber kaum wahrgenommen.

Verdi ruft Straßenreinigung am Faschingsdienstag zum Streik auf

Traditionell tanzen am Faschingsdienstag auf dem Münchner Viktualienmarkt die Marktfrauen. © Felix Hörhager/dpa