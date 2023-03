Diesel-Fahrverbot in München: Betroffene laufen Sturm und klagen

München - Innerhalb des ersten Monats nach Inkrafttreten des erweiterten Fahrverbots für ältere Diesel-Fahrzeuge in München sind ein Dutzend Klagen gegen die Verschärfung beim Verwaltungsgericht der Landeshauptstadt eingegangen.

Seit dem 1. Februar 2023 gilt ein Fahrverbot für Diesel mit den Abgasnormen Euro 4/IV und schlechter in München. © Sven Hoppe/dpa

Elf der zwölf Klagen gegen die Erweiterung der Umweltzone um den Mittleren Ring seien dem Umfeld des Vereins "Mobil in Deutschland" zuzuordnen, sagte ein Gerichtssprecher der Deutschen Presse-Agentur.



Damit scheint die große Klagewelle zunächst auszubleiben. "Mobil in Deutschland" hatte schon vor der Einführung der verschärften Regelungen zu juristischen Schritten aufgerufen.

"Dieses Fahrverbot ist unverhältnismäßig, unsozial und kontraproduktiv", argumentierte der Verein. Ihm zufolge sind allein in München 70.000 Dieselbesitzer von der Regelung betroffen, dazu kommen zahlreiche Pendler und Besucher. Demgegenüber nehmen sich die zwölf Klagen allerdings recht bescheiden aus, was auch an weitreichenden Ausnahmen etwa für Anwohner, Lieferverkehr, Handwerker mit Parklizenz oder Beschäftigte im Schicht- oder Pflegedienst liegen könnte.

"Die Klagen wurden und werden jeweils der Landeshauptstadt München mit der Bitte um Stellungnahme übermittelt", schilderte der Gerichtssprecher die weiteren Schritte.

Aufgrund des frühen Stadiums der gerichtlichen Verfahren - bei denen es sich um Hauptsacheverfahren, jedoch nicht um Eilverfahren handelt - könnten zum weiteren Vorgehen, insbesondere dem Zeitpunkt einer möglichen mündlichen Verhandlung in diesen Sachen, noch keine Angaben gemacht werden.