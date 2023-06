Botschaft aus dem Jenseits? Depeche Mode mit Gewitter-Show

München - Eine ganz besondere Show haben die Fans von Depeche Mode am Dienstagabend im Münchner Olympiastadion geboten bekommen.

Erste Stationen von Depeche Mode waren in den USA und Kanada. Seit Mai touren sie durch Europa.

Während der Auftritt auf der Bühne von einer Lichtshow begleitet wurde, zuckten am Himmel unzählige Blitze, mitunter rhythmisch im Sekundentakt.

In Deutschland sind noch weitere Konzerte in Frankfurt (29. Juni, 1. Juli) und Berlin (7. und 9. Juli) geplant. Weitere Auftritte führen die Band unter anderem nach Italien, Österreich und Polen, im Herbst dann erneut in die USA und nach Kanada.