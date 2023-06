Die Wucher-Wiesn! Bierpreis auf dem Oktoberfest steigt auf knapp 15 Euro

Das größte Volksfest der Welt findet vom 16. September bis 3. Oktober in München statt.

Auch Autofahrer und Kinder brauchen mehr Münzen im Beutel. So kostet im Durchschnitt der Liter Tafelwasser 10,04 Euro (2022: 9,67 Euro), die Spezi-Maß 11,65 Euro (2022: 10,85 Euro) und ein Liter Limonade 11,17 Euro (2019: 10,35 Euro).

2022 lag die Preisspanne noch zwischen 12,60 Euro bis 13,80 Euro. Im Durchschnitt müssen die Oktoberfestbesucher also 6,12 Prozent mehr Geld einplanen.

Lediglich beim "Familienplatzl" bleibt der Preis unverändert zum Vorjahr und mit 12,60 Euro deutlich am günstigsten.

Konkret: Die Preisspanne für den Liter Hopfen-Smoothie liegt für die anstehende Münchner Wiesn zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro, wie das Referat für Arbeit und Wirtschaft am Donnerstag bekannt gab.

Doch es gibt auch positive Entwicklungen - zumindest als Ziel für die nächsten Jahre. Wie die Bierzelt-Betreiber bekannt gaben, sollen die großen Festzelte innerhalb der nächsten fünf Jahre klimaneutral werden. Idealerweise, so hofft die Vereinigung der Wiesnwirte, schafft man dieses Ziel weitgehend bereits in drei Jahren. Also 2026.

Dafür soll künftig der gesamte Verbrauch an Kohlenstoffdioxid bei den jeweiligen betrieben ermittelt werden, um dann Lösungsansätze zu entwickeln. Darüber hinaus möchte man Projekte finanzieren, durch die CO2 gebunden werden sollen, sowie durch Aufforstung ein eigener Wiesn-Wald entstehen.

Dafür wollen die Festzelt-Betreiber laut der entsprechenden Präsentation in den nächsten Jahren "einen hohen sechsstelligen Betrag" aufbringen - pro Jahr.