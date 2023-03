Chaos wegen Unwetters bei München: Baum stürzt auf fahrende S-Bahn

Einsatzkräfte der Feuerwehr arbeiten an der Unfallstelle. © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, wurde der Baum am Donnerstag gegen 15 Uhr durch den starken Wind entwurzelt. Er fiel südlich des Grosshesseloer Isartalbahnhofes in Pullach im Isartal (Landkreis München) auf die Oberleitung und die fahrende S-Bahn.

Die Oberleitung wurde dabei stark gedehnt und konnte mithilfe eines Mitarbeiters der Deutschen Bahn geerdet werden, bevor die rund 100 Fahrgäste evakuiert werden konnten.

Anschließend wurden die Passagiere mit "zahlreichen Taxen" weitertransportiert, wie es hieß.

Ein Hubschrauber der Bundespolizei suchte die Bahnstrecke nach weiteren Unwetterschäden ab, entdeckte demnach jedoch keine.

Der betroffene Streckenabschnitt war von 14.40 Uhr bis 17.30 Uhr gesperrt.