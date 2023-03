München wird kommende Woche lahmgelegt: Verdi ruft zum "Großstreiktag" auf!

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Bayern gehen weiter. In und um München ruft die Gewerkschaft Verdi kommenden Dienstag zum "Großstreiktag" auf.

München - Im Ringen um einen besseren Tarifvertrag im öffentlichen Dienst macht die Gewerkschaft Verdi weiter Druck. Am Mittwoch waren in Bayern zahlreiche Kliniken und Sparkassen betroffen. Gewerkschaftsvertreter zeigten sich mit der Beteiligung an den Arbeitsniederlegungen sehr zufrieden. Und die nächsten Warnstreiks sind bereits angekündigt. München könnte dabei kommende Woche zum Zentrum werden.

Beschäftigte der bayerischen Sparkassen versammelten sich am Mittwoch am Münchner Odeonsplatz. © Sven Hoppe/dpa Bei vielen Kliniken war der Mittwoch bereits der zweite Warnstreiktag. Die Beteiligung sei teils noch besser als bereits am Dienstag gewesen, sagte ein Sprecher. Zu den betroffenen Häusern gehörten laut Verdi unter anderem Betriebe in Altötting, Bamberg, Bayreuth, Günzburg, Haar, Kempten, Landshut und Nürnberg sowie Regensburg. Auch am Donnerstag sind Warnstreiks in Kliniken geplant, unter anderem in München, Kitzingen und Freising.

Parallel zu den Kliniken hatte Verdi in 17 der 61 bayerischen Sparkassen zu Warnstreiks aufgerufen. Für viele sei es hier der erste Warnstreik überhaupt, sagte ein Sprecher. München Lokal München will Konzert von Pink-Floyd-Star Roger Waters verhindern Aufgerufen worden war zu Aktionen in den Sparkassen Aschaffenburg-Alzenau, Mainfranken Würzburg, Oberpfalz Nord, Bamberg, Coburg-Lichtenfels, Schweinfurt-Haßberge, Bad Kissingen, Nürnberg, Fürth, Erlangen, Regensburg, Neumarkt-Parsberg, Amberg-Sulzbach, Kelheim, Ingolstadt-Eichstätt, Schwaben-Bodensee, Allgäu und München. Verdi will für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn durchsetzen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber bieten schrittweise fünf Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie 2500 Euro Einmalzahlung. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März vorgesehen.

Warnstreiks in München am Dienstag: Praktisch alle Bereiche des öffentlichen Dienstes betroffen