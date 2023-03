Markus Söders Krankenhaus-Schutzschirm nie umgesetzt: SPD übt harte Kritik!

München - Kurz nach der Wahl 2018 versprach Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU ) in einer Regierungserklärung Finanzhilfen für defizitäre Krankenhäuser. Bisher blieb es bei den Worten. Für die SPD ein gebrochenes Versprechen!

Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) steht in der Kritik. © Peter Kneffel/dpa

Trotz der entsprechenden Ankündigung des CSU-Chefs gibt es in Bayern noch keinen Schutzschirm für kleine Krankenhäuser in finanzieller Schieflage.

"Eine Veranlassung zur Beteiligung am Defizitausgleich für Krankenhäuser im Allgemeinen gibt es für den Freistaat nicht", heißt es in einer Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der SPD im Landtag, die der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt.

Der Bund müsse dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen für eine auskömmliche Betriebskostenfinanzierung stimmten.



In seiner Regierungserklärung im Dezember 2018 - kurz nach der Landtagswahl - hat Söder im Plenum erklärt: "Über kleine Krankenhäuser auf dem Land spannen wir einen Schutzschirm. Für diejenigen Kliniken, die sich neu aufstellen, übernehmen wir für drei Jahre 85 Prozent der Betriebsdefizite."

So könnten "viele kleine Krankenhäuser erhalten bleiben", sagte der Politiker. "Bayern ist es wert."

Eine finanzielle Unterstützung durch die Staatsregierung hat es aber gegeben, wie das Gesundheitsministerium mitteilte: So hat die Regierung etwa 2019 rund 15,5 Millionen Euro, 2020 rund 21,5 Millionen Euro beziehungsweise 2021 rund 23,6 Millionen Euro sowie 2022 circa 23,4 Millionen Euro für Defizitausgleiche für Geburtshilfestationen gezahlt. Dieses Hilfspaket wurde allerdings bereits Ende 2017 - also deutlich vor Söders Versprechen - aufgelegt.