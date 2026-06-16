Weil der Buchstabe "V" knapp wurde: Adidas hat massive Lieferprobleme mit drei DFB-Trikots

Herzogenaurach - Der Ausrüster der deutschen Fußball- Nationalmannschaft , Adidas, hat ein Problem mit dem Buchstaben V: Fans können derzeit online keine Originaltrikots mit den Namen der Spieler Kai Havertz, Alexander Pavlovic und Deniz Undav bestellen.

In den Herzen der Fans – aber ohne Fanartikel: Kai-Havertz-Trikots sind wegen eines Buchstabenproblems aktuell nicht neu zu bestellen. Er ist nicht der einzige. © ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bei der Beflockung ist der Buchstabe V ausgegangen. Adidas bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung.

"Aufgrund der hohen Nachfrage nach Beflockungen der Spieler Undav, Havertz und Pavlović kam es kurzfristig zu Engpässen bei der Verfügbarkeit des Buchstabens 'V'", erklärte ein Sprecher in Herzogenaurach.

"In Zusammenarbeit mit unserem Partner 11teamsports konnten wir diese schnell beheben, sodass die Flocks mit dem Buchstaben 'V' in Kürze wieder online bestellbar sein werden."

Der Trikotverkauf rund um Fußball-Großereignisse ist für die Sportartikelhersteller ein großes Geschäft.

Adidas, das 14 der 48 WM-Teams ausstattet, gab den Umsatz, der direkt mit dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada in Verbindung steht, mit einer Milliarde Euro an.

Wie viel davon auf Trikots entfällt, nennt das Unternehmen nicht. Von der deutschen Mannschaft wurde das blaue Auswärtstrikot bisher überraschend oft verkauft.