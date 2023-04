Mehr Geld, mehr Macht, mehr Schutz: Grüner 15-Punkte-Plan für mehr Rechte von Frauen

Zugegeben maskulin: Das Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) spiegelt laut Grünen-Chefin durch den hohen Männer-Anteil die Gesellschaft zu wenig wider. © Peter Kneffel/dpa

"Ich möchte Bayern zum ersten gleichberechtigten Bundesland machen und dafür sorgen, dass Politik die Bedürfnisse von Frauen in den Fokus nimmt. Denn auch im Jahr 2023 verdienen Frauen in Bayern für die gleichwertige Arbeit weniger als ihre männlichen Kollegen und leisten den Großteil der Sorgearbeit", sagte Fraktionschefin Katharina Schulze (37) der Deutschen Presse-Agentur in München.

Die Forderung nach Gleichberechtigung ist auch ein Kernelement des grünen Wahlprogramms.



Ziel der Initiative seien gleichberechtigte Lebensverhältnisse für Männer und Frauen "in allen Bereichen des täglichen Lebens", so Schulze.

"Unsere Gleichberechtigungspolitik beginnt und endet mit der Realität: Sie basiert auf Statistiken vom Leben von Frauen und Mädchen in Bayern und wird am Ende Ergebnisse produzieren, die das Leben von allen in Bayern besser machen."