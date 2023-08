Nächster Vorwurf: Aiwanger soll Hitlergruß gezeigt haben!

München - In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten gibt es neue Vorwürfe gegen Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger (52).

Hubert Aiwanger (52) soll es als Jugendlicher witzig gefunden haben, Adolf Hitler zu imitieren. © Peter Kneffel/dpa /dpa

Der heute 52-Jährige soll beim Betreten des schon besetzten Klassenzimmers früher ab und zu "einen Hitlergruß gezeigt" haben, wie Mitschüler Mario Bauer dem ARD-Magazin "Report München" sagte, demnach ein Mitschüler von der 7. bis 9. Klasse.

Zudem habe Aiwanger "sehr oft diese Hitler-Ansprachen nachgemacht in diesem Hitler-Slang". Auch judenfeindliche Witze seien "definitiv gefallen". Welche "starke Gesinnung" dahinter gesteckt habe, könne man nur schwer sagen, "keine Ahnung".

Aiwanger selbst reagierte am Mittwoch auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur dazu zunächst nicht. Und auch die Sprecher der Freien Wähler sowie des Wirtschaftsministeriums sagten zunächst nichts.

Auf Aiwangers Profil auf X (ehemals Twitter) gab es indes erstmals seit Tagen einen neuen Eintrag: "#Schmutzkampagnen gehen am Ende nach hinten los. #Aiwanger", stand dort am Mittwoch zu lesen. In aller Regel verfasst der Freie-Wähler-Chef sämtliche Posts selbst.

Ob das auch diesmal der Fall war, dafür gab es zunächst keine Bestätigung.