PSG-Fans fackeln Pyrotechnik in Allianz Arena ab: Junge (11) im Gesicht verletzt!

Die Fans von Paris Saint-Germain haben im Rahmen des CL-Spiels gegen den FC Bayern unter anderem in der Allianz Arena Pyrotechnik gezündet. © imago/Jan Huebner

Wie die Polizei der bayerischen Landeshauptstadt am Donnerstagmittag mitteilte, war es während der Partie zu dem Zwischenfall gekommen, als Gäste-Anhänger in ihrem Block mehrfach Pyro gezündet hatten. Demnach fielen Funken einer brennenden Fackel in den Mittelrang der Arena in Fröttmaning.

Eine 26-Jährige und der Junge wurden von diesen getroffen. Das Kind erlitt leichte Verbrennungen im Gesicht, bei der Frau wurde Kleidung beschädigt.

Aufgrund der Unübersichtlichkeit der Situation wurde durch die Geschädigten eine Anzeige gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung erstattet. Die Ermittlungen bezüglich des oder der Tatverdächtigen hat die Münchner Kriminalpolizei bereits übernommen.

Schon vor dem Anpfiff in der mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Arena hatten Fans der Gäste auf dem Weg ins Stadion im Bereich des U-Bahnhofs Marienplatz zweifach Pyrotechnik gezündet, bei der Ankunft in Fröttmaning war dies viermal der Fall.