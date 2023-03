Sie war die letzte Überlebende der "Weißen Rose": Traute Lafrenz (†103) ist tot

München/Hamburg/Charleston County - "Eine Heldin der Freiheit und der Menschlichkeit." So bezeichnete sie das Bundespräsidialamt im April 2019, kurz vor ihrem 100. Geburtstag. Nun ist Traute Lafrenz im Alter von 103 Jahren gestorben, teilte die Weiße Rose Stiftung am Donnerstag mit.

Am 14. April 1945 wurde sie von US-amerikanischen Truppen befreit, zwei Jahre später siedelte sie nach Amerika um, wo sie ihr Medizinstudium in Kalifornien beendete und bis in die 90er als Ärztin tätig war.

Wegen ihrer Bekanntschaft zu weiteren Widerstandsaktivisten in Hamburg musste sie kurz nach ihrer Freilassung einige Monate lang in Gestapohaft und im Anschluss ins Frauenzuchthaus Cottbus.

Gut zwei Monate später wurde die Aktivistin vom Volksgerichtshof der Mitwisserschaft für schuldig besprochen und zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Sie saß diese Zeit in einem Jugendgefängnis in unterfränkischen Rothenfels ab.

Am 18. Februar 1943 wurde sie zusammen mit Hans und Sophie Scholl beim Verteilen von Flugblättern an der Münchner Universität verhaftet und machte dadurch die Gestapo auf sich aufmerksam.

Lafrenz sorgte unter anderem dafür, dass die Flugblätter der Widerstandsgruppe auch in Hamburg verteilt wurden.

Die in Hamburg geborene Medizinstudentin wechselte 1941 an die Universität nach München , wo sie auf den Mitbegründer der "Weißen Rose", Hans Scholl, traf und mit diesem auch zeitweise liiert war.

Von 1972 bis 1994 leitete sie eine heilpädagogische Einrichtung für geistig behinderte Kinder in Chicago. Ein Jahr nach ihrer Pensionierung starb ihr Ehemann, Vernon Page, mit dem sie vier Kinder hatte.

Kurz vor ihrem 100. Geburtstag wurde Traute Lafrenz-Page 2019 mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Die deutsche Generalkonsulin Heike Fuller (63) überreichte ihr an ihrem 100. Geburtstag am 3. Mai 2019 in ihrer Heimat South Carolina die Auszeichnung.

Traute Lafrenz-Page starb am 6. März 2023 in der Stadt Meggett in Charleston County.