Sky-Reporter Lindemann über Gesichtslähmung: Kommentieren ist ein "Privileg"

Sky-Reporter Marcus Lindemann (56, r.) geht weiter seinem Job nach. © Rene Weiss/Eibner-Pressefoto/dpa

An ein Karriereende hat Lindemann nach seiner Lähmung nicht gedacht. "Ich sah und sehe es als Privileg an, dass ich weiterarbeiten kann, wenn auch unter erschwerten Bedingungen", sagte der Kommentator in einem Interview mit "t-online".

"Wenn ich in ein Stadion reise und dort kommentieren darf, dann bin ich kein Patient, dann bin ich Reporter", führte der 56-Jährige weiter aus. "Und das tut mir einfach wahnsinnig gut."

2016 war ein gutartiger Tumor entdeckt worden. Im Herbst 2021 unterzog er sich dann einem Eingriff.

"Ziel dieser Operation war es, dem Tumor Raum zu geben, sodass dieser nicht weiter auf den Fazialisnerv (Gesichtsnerv) drückt", so Lindemann. "Die Idee klang für mich damals auch schlüssig. Nur lief es bedauerlicherweise anders als geplant."

Lindemann hatte im Januar 2022 bekannt gemacht, dass nach der Operation seine rechte Gesichtshälfte gelähmt sei.