Streit in Münchner U-Bahn: Sechs Menschen mit Pfefferspray verletzt

München - In einer U-Bahn in München sind sechs Menschen mit Pfefferspray verletzt worden.

Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung mit Pfefferspray in einer Münchner U-Bahn. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Donnerstag gegen 18.34 Uhr zum U-Bahnhof Stiglmaierplatz alarmiert.

Ein 58-Jähriger hatte bei einer Auseinandersetzung in der U-Bahn Pfefferspray in die Augen bekommen. Er wurde in eine Münchner Klinik gebracht.

Fünf weitere Personen, die sich in der U-Bahn befunden hatten, klagte über Atemwegsreizungen und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Mehrere Rettungswagen, Feuerwehrleute und die Polizei waren im Einsatz.

Nach kurzer Zeit konnte der Bahnsteig wieder freigegeben werden.