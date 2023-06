Tollwood Sommerfestival: Alles, was Du zum Programm wissen musst

München - Seit dem 16. Juni steigt wieder das beliebte Tollwood Sommerfestival im Olympiapark München . Was Dich erwartet, liest Du hier.

Essensstände, Kunsthandwerk und viele kostenlose Shows erwarten die Besucher des Tollwood Festivals im Olympiapark. © Anton Brandl/Tollwood

Einen Monat lang wird im Olympiapark gefeiert. Mit dabei sind große Namen wie Placebo, die Fantastischen Vier, Adel Tawil, Sportfreunde Stiller und Silbermond.

Außerdem gibt es wie jedes Jahr zahlreiche kostenlose Vorführungen aus den Bereichen Theater und Kabarett.

Das Festival steht 2023 unter dem Motto "Wasser - pures Leben". Schon am Eingang beeindruckt eine sieben Meter hohe Skulptur zum Thema. Auf dem gesamten Gelände wird das Motto immer wieder in verschiedenen Formen aufgegriffen, teilt der Veranstalter mit: "Wasserschutz ist Klimaschutz" wird in drei Kunst-Installationen thematisiert, die die extreme Dürre und Überschwemmung darstellen.

Am Eröffnungswochenende lohnt sich auch der Blick nach oben: Eine circa 15-minütige Drohnen-Inszenierung passend zum Motto wird am Samstag (17. Juni) und Sonntag (18. Juni) jeweils um 22 Uhr gezeigt.

Neu in diesem Sommer ist das Kunsthandwerksdorf. Hier zeigen nicht nur Handwerker ihr Können - auch Besucher dürfen sich bei Workshops selbst am Schnitzhobel und Amboss versuchen.

Der "Markt der Ideen" lädt zudem wie gewohnt zum Flanieren und Stöbern ein: Hier können Kunstwerke mit Fair-Trade-Siegel gekauft werden und Essen an mehr als 50 Ständen verspeist werden.