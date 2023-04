Unbekannter Mann fällt ins Gleisbett und wird von S-Bahn erfasst: Polizei sucht Zeugen!

München - Folgenschwerer Unfall in München in der Nacht zum Ostermontag! Im Bereich des S-Bahnhaltepunktes Leuchtenbergring ist ein Unbekannter auf die Gleise gestürzt und von einem einfahrenden Zug erfasst worden.

Der derzeit noch unbekannte Mann konnte nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht und in diesem operiert werden. © Bundespolizei

Der bislang nicht identifizierte Mann war Angaben der Polizei zufolge etwa gegen 0.20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in das Gleisbett gefallen und anschließend von der S-Bahn überrollt worden.

Er erlitt schwere Verletzungen, wurde von Beamten der Bundespolizei, die als erste am Unfallort waren, erstversorgt. Der Unbekannte war dabei zunächst bei Bewusstsein, verlor jenes jedoch immer wieder.

Die alarmierten Rettungsdienstkräfte übernahmen anschließend die weitere Versorgung sowie den Transport des Mannes in eine Klinik, in welcher er demnach in den Mittagsstunden operiert wurde.

Ein Suizidversuch des Schwerverletzten kann laut den Ermittlern ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr - und sucht dringend nach Zeugen.



Der Mann wird auf circa 40 Jahre geschätzt, trug ein blau-rotes Oberteil und darüber ein blaues Hemd oder eine blaue Jacke.