VW-Fahrerin kracht in Mazda und BMW: Frau bei Unfall verletzt

München - Folgenschwerer Unfall in der bayerischen Landeshauptstadt: Eine Frau (27) ist mit ihrem Volkswagen mit zwei Autos kollidiert und dabei verletzt worden.

Der Volkswagen wurde durch die Zusammenstöße in München erheblich beschädigt, die Fahrerin des Wagens erlitt mittelschwere Verletzungen. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Feuerwehr am Samstagmittag mitteilte, war die VW-Fahrerin am Vormittag gegen 10.36 Uhr auf der Lindwurmstraße in München unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache zunächst mit einem Mazda und dann auch noch mit einem geparkten BMW zusammenstieß.

Bei dem Unfall löste das eCall-System des VWs aus und informierte die Integrierte Leitstelle. Die Frau konnte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ihren demolierten Wagen selbständig verlassen. Sie kam nach einer Erstversorgung mit mittelschweren Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Mazda-Fahrer sowie seine Beifahrerin wurden am Ort des Geschehens von den Rettern ebenfalls untersucht, waren allerdings unverletzt geblieben.

Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Polizei, der Rettungsmaßnahmen sowie der Aufräumarbeiten kam es für eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen.