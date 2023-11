Unglück in München: Jugendlicher stürzt vor einfahrenden Zug

München - Ein Jugendlicher ist am Dienstagabend am Bahnhof Pasing vor einen einfahrenden Zug gestürzt und wurde dabei schwer verletzt.

Am Pasinger Bahnhof stürzte ein Jugendlicher (16) ins Gleis. © Frederick Mersi/dpa

Wie die Münchner Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, kam es am Dienstag gegen 20.30 Uhr zum Unfall in Pasing.

Der 16-Jährige habe mit seinem Begleiter am Bahnsteig herumgealbert, als der Zug einfuhr. Er verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte auf Höhe der Kupplung zwischen zwei Zugteilen ins Gleis.

Der Jugendliche wurde vom Zug erfasst und schwer am Bein verletzt. Die Einsatzkräfte mussten unter die Bahn kriechen, um den 16-Jährigen zu versorgen. Dann konnte er auf einem Rettungsbrett über die Kupplungsstelle zurück auf den Bahnsteig gehoben werden.

"Nach einer intensivmedizinischen Versorgung durch einen Notarzt kam er in den Schockraum einer Münchner Klinik", berichtete die Feuerwehr.