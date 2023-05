Freistaat Bayern macht Ernst! Verfassungsklage gegen bestehende Erbschaftsteuer

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) hat offiziell bestätigt, dass der Freistaat im Juni 2023 Klage einreichen wird. © Peter Kneffel/dpa

Die bereits seit vielen Monaten immer wieder angedrohte Verfassungsklage Bayerns gegen das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz des Bundes soll im Juni 2023 eingereicht werden.

"Bayern klagt", sagte Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) am Dienstag nach der Sitzung des Kabinetts in München. Der Ministerrat hatte zuvor schon die Normenkontrollklage in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht beschlossen, selbige werde nun "in circa zwei Wochen abschließend" eingereicht. Denn einmal mehr werde Eigentum in Deutschland in ganz besonderer Weise belastet.

Mit dem entsprechenden Antrag solle über eine verfassungsrechtliche Überprüfung der Weg für eine Erhöhung der persönlichen Freibeträge, Senkung der Steuersätze und eine Regionalisierung der Erbschaftsteuer geöffnet werden, hieß es aus der Staatskanzlei des Freistaats zum Vorstoß.

Ziel sei es demnach, "dass sowohl das Eigenheim in Familienhand als auch viele Arbeitsplätze in mittelständischen Unternehmen gesichert werden". Es handle sich um "eine Frage der Fairness und der Steuergerechtigkeit".

Die Freibeträge bei der Erbschaftsteuer seien seit dem Jahr 2008 nicht erhöht worden, betonte der Ministerpräsident.